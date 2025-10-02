Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden Çorlu’da tabela denetimi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, izinsiz ve kent estetiğine aykırı tabelalar için başlattığı denetim seferberliğini, Çorlu'da sürdürdü. Uyarılara rağmen kaldırılmayan reklam tabelaları, Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin ortak çalışması ile tek tek söküldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafiği tehlikeye atan, görüntü kirliliği oluşturan ve izinsiz olarak kamu alanına yerleştirilen reklam tabelalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son çalışma, Çorlu ilçesinin önemli arterlerinden Bülent Ecevit Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Denetimler öncesinde, izinsiz tabelaları bulunan firma ve iş yerlerine, söz konusu reklam unsurlarını kendi imkanlarıyla kaldırmaları için süre verildi. Ancak belirlenen sürenin dolmasına rağmen birçok tabelanın kaldırılmadığı tespit edildi. Bu durum üzerine harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ortak bir uygulama yaptı.

Ekipler, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde, uyarılara uymayarak kaldırılmayan ve çevresel görüntü kirliliğine yol açan tüm ilan ve reklam tabelalarını yerlerinden söktü.

Uygulama ile trafik güvenliği artırılırken, görüntü kirliliğine yol açan unsurlar ortadan kaldırılarak kent estetiğine katkı sağlandı.