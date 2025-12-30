Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden Ergene’ye modern spor tesisi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ergene Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. FIBA standartlarında modern yapıya sahip tesis; bin 200 metrekarelik alanı ve 500 kişilik tribünüyle sporu ve sağlıklı yaşamı Ergene’nin merkezine taşıyacak.

Ergene Yeşiltepe Mahallesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Yeşiltepe Mahalle Muhtarı ve Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Doğru yaptı. Doğru, mahallelerine kazandırılan spor salonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e teşekkür etti.

Ardından söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Özgür Yiğitkan Altaş, tesisin teknik özelliklerine ilişkin bilgi vererek, Ergene halkına hayırlı olmasını diledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da tesisin yapımında emeği geçen başta Yüceer olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yüceer konuşmasına, DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Yüceer, Ergene’nin önemli bir eksikliğinin daha giderilerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Tesisimiz gençlerimizi aynı çatı altında buluşturacak”

“Spor salonumuzun her şeyini bitirdik. Yollarını, çevre düzenlemesini yaptık. Ergeneli hemşehrilerimizin, gençlerimizin, tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Bugün şehitlerimizden gelen acı haber dolayısıyla, daha sessiz, sakin bir şekilde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Burayı Ergeneli hemşehrilerimiz kullansın diye büyük bir emekle inşa ettik. Bundan sonraki süreçte de zaten protokolle ilçe belediyesine devredeceğiz. Tesisimiz, Ergene’mizin dört bir yanından gelen gençlerimizi aynı çatı altında buluşturacak. Onların kendilerini keşfedebileceği, geliştirebileceği, kadınların, ailelerin hep birlikte spor yapabileceği özellikle çocuklarımızın enerjilerini güvenli bir şekilde atabilecekleri bir yaşam alanı, bir oyun alanı, spor alanı olarak düşündük. Sporun o birleştirici, iyileştirici gücüyle beraber birlik olma duygusunu da pekiştireceği bir yaşam alanı olarak açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“Belediyecilik insana dokunmak demek”

Belediyecilik bizim için sadece yol yapmak, bina dikmek, çöp toplamak değil. Belediye, insana dokunmalı, yaşamı rahatlatmalı, hayatı kolaylaştırmalı ve umut inşa edebilmeli. Biz Tekirdağ’ımızın her bir köşesinde, her bir ilçesinde her bir mahallesinde yaşayan her bir hemşehrimizin eşit, adil bir hizmet alma hakkını savunuyoruz, buna inanıyoruz ve bu doğrultuda da çalışıyoruz. Onların ihtiyaçları neyse, o ihtiyaçların giderilmesi noktasında gereğini yapıyoruz. Ergene nicedir böyle bir tesise ihtiyaç duyuyordu değil mi? Aldığı güç, sanayi bölgesi olması, kentin dokusunun, kozmopolit yapının göçle beraber birbiriyle entegrasyona ihtiyacı vardı. Ama en önemlisi de çocuklarımız dışarıda şu soğuk havada, yağmurda, karda sokakta değil, daha güvenli korunaklı imkânlar dâhilinde spor yapabilecekleri alanlara bir tesise sahip oldu.

“Bir vizyonumuz var: her yaşta, herkes için spor”

Bazıları eleştiriyor ama biz sanatı, kültürü, sporu bir lüks olarak görmüyoruz. Toplum için hemşehrilerimiz için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Kültüre, sanata, spora yatırım yapmaya, bu alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Sporda sadece bir kesimin yapabileceği değil, toplumun her kesiminin eşit şartlarda, ekonomik koşulları, eğitimi, yaşadığı mahallesi ne olursa olsun bir hakkı olduğunu düşünerek bu tesisi hayata geçirdik. Bir vizyonumuz, mottomuz var: Her yaşta, herkes için spor. Burada herkes bu imkânı sunuyoruz. Sadece burada değil, geçtiğimiz ay da Saray’da spor salonumuzu açtık. İlçemize kazandırdık. Spor salonu olmayan yerler başta olmak üzere bundan sonra Kapaklı spor salonu alanıyla ilgili mülkiyet sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda da önemli bir yol kat ettik. Oranın da temelini atacağız.

“Sağlıklı nesiller yetiştirmeden, sağlıklı bir gelecek kuramayız”

FIBA standartlarında, içerisinde basketbol, voleybol, hentbol sahalarını kapsayan bin 200 metrekarelik alanı ve 500 kişilik seyirci kapasitesi ve en önemlisi engelli erişimine de uygun şekilde bu spor tesisinin her bir vatandaşımızın erişimine hazır hale getirdik. Yerel müsabakalar başta olmak üzere uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek formata dönüştüreceğiz. Biz sadece spor tesisleri açmıyoruz. Spor bir bütün. Ama amatör spor kulüpleri o kadar zor şarlar altında ayakta kalmaya çalışıyor ki bunları biliyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana amatör spor kulüplerimize nakdi desteklerimize devam ettik. Geçtiğimiz sene 8 milyon TL’yi bulan destek sağladık bu yıl da desteklerimizi artıracak sürdüreceğiz. Spora verilen her desteğin geçlere ve gençliğe, topluma verilen bir destek olduğuna yürekten inanıyoruz. Biz sağlıklı nesiller yetiştirmeden, sağlıklı bir gelecek kuramayacağımızın farkındayız.

“Daha ulaşabilir bir kent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Ergene’ye yaptığımız bunlarla da sınırlı değil. Yollarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yıllardır talep edilen Misinli Yolu, Karamehmet ve Velimeşe OSB yolu, diğer yollarımız onarımı bitirdik. Bu yıl da programda olan yollarımız var. Prestij caddelerimiz başta olmak üzere, peyzaj, kaldırım, aydınlatma ve kent mobilyaları eksikleri gibi Ergenemizi sizlere yakışır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Altyapı yatırımlarından, kent estetiğine ve ulaşıma kadar her türlü konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ergene’de ulaşım, en büyük talebiniz biliyorum. Göreve geldiğimiz günden beri, şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerimiz dâhil olmak üzere 423 aracı, iki yıllık kiralama bedellerine karşılık öz malımız haline getirdik. Bir yandan Tekirdağ halkının vergilerini israf etmeden daha etkin bir şekilde hizmete dönüştürme noktasında büyük bir irade gösterdik. Ulaşım konusu başta olmak üzere şehrimizin her bir mahallesini, alanını daha ulaşabilir bir kent yapma noktasında güçlü bir irade ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum.”

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da yatırımların kente değer kattığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele kesilerek Ergene Kapalı Spora Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Yüceer, açılış sonrası beraberindeki heyet ile birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

FIBA stantlarına uygun tesis

Doğal gaz ile çalışan rooftop ve elektrik ile çalışan VRF olmak üzere iki ayrı ısıtma ve soğutma sistemine sahip spor kompleksinde; bin 200 metrekarelik basketbol, voleybol, hentbol sahası, 500 kişilik tribün, erkek-kadın soyunma odaları, duş ve tuvalet alanları, hakem odaları, basın odaları, ilk yardım odası, doping odası ile FIBA standartlarına uygun olarak tasarlandı.