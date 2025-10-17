Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 14 Bin TL burs desteği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesi doğrultusunda bu yıl da dar gelirli üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacak. Aileleri Tekirdağ'da ikamet eden ve örgün eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 14 bin TL nakdi burs verilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "eğitimde fırsat eşitliği" hedefi doğrultusunda üniversiteli gençlere destek olacak önemli bir burs desteğini bu yıl da hayata geçiriyor. Aileleri Tekirdağ'da ikamet eden ve örgün eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılında toplam 14 bin TL nakdi burs sağlanacak. Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen program kapsamında bin 164 öğrenciye toplam 13 milyon 968 bin TL burs desteği sağlanmıştı.

"Gençlerimizin eğitim hayatlarına kararlılıkla devam etmelerini istiyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, en büyük yatırımı geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda, dar gelirli üniversite öğrencilerimizin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu burs, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda onlara 'sizinleyiz, başaracağınıza inanıyoruz' deme biçimimizdir. Gençlerimizin önündeki maddi engelleri kaldırarak, onların özgüvenle, azimle ve kararlılıkla eğitim hayatlarına devam etmelerini istiyoruz" dedi.

Burs için başvurular, 20 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında online olarak tekirdag.bel.tr adresinden alınacak. 2025-2026 öğrenim yılı için güz döneminde 7 bin TL ve bahar döneminde 7 bin TL olmak üzere toplam 14 bin TL nakdi yardım yapılacak.