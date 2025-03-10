Tekirdağ - Çorlu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, çevre yolu üzerinde meydana geldi. Tayyip T., kullandığı 59 ABM 359 plakalı otomobille, dönüş yapacağı kavşağı geçince aniden fren yaptı. Ani fren üzerine otomobile arkadan gelen 34 ETB 643 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 59 ABM 359 plakalı otomobil de yan şeritteki otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Tayyip T., yaralandı. Kaza üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tayyip T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber- Kamera : Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)