Tekirdağ - Çorlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobile ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Bahçelievler 1'inci Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 06 CJZ 713 plakalı otomobil ile H.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette sürücü A.H. ile R.A., yola savrulup yaralandı .İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen yaralılar H.A. ile R.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alınarak, inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-