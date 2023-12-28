Tekirdağ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir kafede çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan R.E. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'nde dün bir kafede G.K. ve R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.E, G.K'yi silahla yaralamış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K, müdahaleye karşın hayatını kaybetmişti.