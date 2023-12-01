Tekirdağ'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A ve D.A. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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