Tekirdağ'da 116 yeni araç hizmete girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ve Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) hizmetlerinde kullanılmak üzere 16 otobüs ve 100 hafif ticari araç satın aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ'ın tüm ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sahil dolgu alanında düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, "Bir söz vermiştik, planlı ve birlikte yönetimi esas alacağımıza dair. 11 ilçemizin, 373 mahallemizin talepleri ve istekleri doğrultusunda israf etmeden, kaynaklarımızı doğru kullanarak projelerimizi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz günden itibaren önce doğru teşhisleri yaptık, şimdi tedavi sürecine geçtik. Filomuza kattığımız 116 yeni araç halkımıza verdiğimiz bu sözün en canlı, en açık kanıtıdır. Yaptığımız bu yatırımla kiralama yöntemine göre milyonlarca liralık tasarruf sağlayacağız. Bu yüzden kiralama yerine satın alma, öz malımızı artırma kararı aldık. Bu şehir bizim, bu kaynaklar sizin, bu kaynaklar Tekirdağ halkının. Biz her kuruşun hesabını vermeye hazır bir belediye olarak her adımı her yatırımı geleceğin Tekirdağ’ı için atacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖDEDİĞİNİZ KURUŞ DAHİ BOŞA GİTMESİN DİYE"

"Ödediğiniz bir kuruş dahi boşa gitmesin diye kiralamaya son verdik" diyen Yüceer, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bütün hizmet araçlarını kiralama yöntemiyle çalıştıran TESKİ’mize Büyükşehir bünyesinden 41 aracımızı verdik, yetmedi üstüne yeni kattığımız 100 adet araçla bugün TESKİ’nin hizmet araçlarının tümü öz malımız olmuştur. İş makinalarımızın %60’dan fazlasını kiralama yöntemiyle temin ediyor TESKİ, bunun da çalışmalarını başlattık, en kısa süre içerisinde iş makinalarımızın tamamını da öz malımız yapacağız. Bugün aldığımız araçlar iki yıl içinde kendini amorti ediyor. Daha sonrasında da inşallah uzun yıllar öz varlığımız olarak hizmet edecekler.

Hızla büyüyen nüfusa ve hareketliliğe karşı ek sefer talepleri için eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin ulaşım ihtiyacına cevap vermek, özellikle ilçeler arası hizmet veren hatlarımızda hastaneler ve okullar başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştırmak adına araç filomuza 16 yeni otobüs ekledik. Kentimize hayırlı ve uğurlu olsun."