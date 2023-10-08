Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi
Kaynak: DHA
Tekürdağ'da bir iş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesindeki 1 iş yerine, kaçak içki üretildiği ihbarı sonrası operasyon düzenledi.
Operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplam 12 ton 200 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon ve 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.