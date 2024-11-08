Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında
Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Yavuz Mahallesi'nde M.G'yi durdurdu.
Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.