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Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında

Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 08.11.2024 13:41
  • Giriş: 08.11.2024 13:41
  • Güncelleme: 08.11.2024 13:43
Kaynak: AA
Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Yavuz Mahallesi'nde M.G'yi durdurdu.

Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

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