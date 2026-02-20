Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da 2010’da başından vurulup yakılarak öldürülen Niyazi Aslan cinayetine ilişkin 16 yılın ardından yeniden çalışmalara başlandı. JASAT tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • 20.02.2026 10:07
  • Giriş: 20.02.2026 10:07
  • Güncelleme: 20.02.2026 10:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da bir kişinin 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde 2010 yılında Niyazi Aslan’ın başından vurulup yakılarak öldürüldüğü cinayetin aydınlatılması amacıyla Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucu faillerin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğu tespit edildi.

İ.A. ve S.A'nın olay tarihinden sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler Y.A, H.İ.A. ve Y.K. Tekirdağ’a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

