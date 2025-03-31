Tekirdağ'da 184 sikke ele geçirildi; 1 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, jandarmanın, üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirdiği E.U., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami Mahallesi'nde yaşayan E.U.'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan E.U.'nun üzerindeki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U. ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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