Tekirdağ'da 2 araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halinde olan otomobil ve SUV tipi araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda C.U. yönetimindeki otomobile, E.G. idaresindeki SUV tipi araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV araç defalarca takla attı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.