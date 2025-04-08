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Tekirdağ'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 08.04.2025 08:52
  • Giriş: 08.04.2025 08:52
  • Güncelleme: 08.04.2025 08:54
Kaynak: AA
Tekirdağ'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı.

Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

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