Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da 2 katlı boş ahşap ev çöktü

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 18:08
  • Giriş: 07.04.2025 18:08
  • Güncelleme: 07.04.2025 18:08
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 2 katlı boş ahşap ev çöktü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çöktü.

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap ev henüz belirlenmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde evde kimsenin bulunmadığını belirledi. Evin çevresine güvenlik şeridi çekilip önlem alındı. Çöken evde yaşayan kişinin yaklaşık 1 ay önce boşalttığı öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

BirGün'e Abone Ol