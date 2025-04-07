Tekirdağ'da 2 katlı boş ahşap ev çöktü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çöktü.

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap ev henüz belirlenmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde evde kimsenin bulunmadığını belirledi. Evin çevresine güvenlik şeridi çekilip önlem alındı. Çöken evde yaşayan kişinin yaklaşık 1 ay önce boşalttığı öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)