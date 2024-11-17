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Tekirdağ'da 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

Yurt
  • 17.11.2024 20:41
  • Giriş: 17.11.2024 20:41
  • Güncelleme: 17.11.2024 20:42
Kaynak: AA
Tekirdağ'da 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu
FOTOĞRAF: AA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı'nda park halindeki hafif ticari araçtan silah sesleri geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki kuzenler Birkan İ. ve Berna İ'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

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