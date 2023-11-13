Tekirdağ'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı U.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.