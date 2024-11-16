Tekirdağ'da 2 kız çocuğunun ölümünde intihar şüphesi

Tekirdağ'da silahla vurulan 2 kız çocuğunun ölümüne ilişkin yapılan incelemelerde elde dilen ilk bulgulara göre, intihar şüphesi tespit edildi.

Olay, dün aaat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi.

İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. isimli çocuk, işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

Anne ve baba kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, kolluk kuvvetleri, evde üçüncü bir şahsın bulunmadığını tespit etti. Valilik açıklamasında, olayın intihar hadisesi olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleri ile barut artığı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre Rabia Kübra Y’nin, Yağmur E’yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi.

TABANCA RUHSATSIZ

Başsavcılık açıklamasında, Yağmur E’nin arkadaşı Y.A. ile olaydan kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesine de yer verildi. Y.A’nın verdiği ifadeye göre Yağmur E, babasına ait silahı kullanarak kendisine zarar vermeyi planladığını ve bu konuda yardım etmesi için Rabia Kübra Y’yi çağıracağını söyledi.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"15.11.2024 günü Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak No: 18 D:1 sayılı adreste Y.E. ve R.K.Y. isimli şahısların baş kısmından ateşli silahla vurulmuş ve yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince olay yerine gidildiği, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin aldırıldığı, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre R.K.Y.’nin, Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayan tabanca ile önce Y.E.’yi başından vurduğu, akabinde de kendisini başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, Olayda hayatını kaybeden Y.E. isimli şahsın telefonunun incelenmesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.’nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.’nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.’nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.’yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği, yapılan soruşturma ve mevcut deliller birlikte incelendiğinde gerek Y.E. ve R.K.Y.’nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesinde dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakla, R.K.Y.’nin önce Y.E.’yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiği değerlendirildi. Soruşturma titizlikle devam ediyor."