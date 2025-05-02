Tekirdağ'da 2 motosiklet çarpıştı, 2 yaralı; kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 motosikletli kuryenin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile caddeye giriş yapmak isteyen Turgay T. yönetimindeki 59 ADG 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüleri yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Turgay T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Yusuf Y., ise özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-