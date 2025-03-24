Tekirdağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. C.S., yönetimindeki 59 AIC 808 plakalı otomobil, virajı alamayınca karşı yönden gelen
M.E.'nin kullandığı 59 ACL 966 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan otomobilde sürücü C.S., araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan C.S., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)