Tekirdağ'da 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray-Çerkezköy kara yolu Büyükyoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 34 AGP 435 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 16 R 0837 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)