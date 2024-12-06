Tekirdağ'da 246 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada 246 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E.'nin ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğunu belirleyip, adreslerde arama yaptı. Aramalarda sahte 140 litre şarap, 28 litre rakı, 55 litre etil alkol, 7 litre votka, 16 şişe viski, olmak üzere 240 litre içki, 3 anason kiti, 4 viski kiti, 3 votka kiti, 2 likör kiti, ruhsatsız 1 tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., hakkında adli işlem başlatıldı.