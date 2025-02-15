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Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 19:26
  • Giriş: 15.02.2025 19:26
  • Güncelleme: 15.02.2025 19:26
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı

Onur KAYA/ KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kapaklı- Çerkezköy karayolu üzerinde meydana geldi. A.T.E. yönetimindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 25 FU 3654 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerin çarptığı refüjdeki aydınlatma direği, Ö.Ş.’nin kullandığı 59 T 2598 plakalı taksinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç araçta yaralanan 2’si çocuk 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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