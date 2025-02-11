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Tekirdağ'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 11.02.2025 19:31
  • Giriş: 11.02.2025 19:31
  • Güncelleme: 11.02.2025 19:33
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 3 ilçede eğitime kar engeli
DHA

Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

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