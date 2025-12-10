Tekirdağ'da 3 katlı binanın çatı katında yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatı katını sardı. Binada oturanlar dışarı çıkarken, ihbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıktığı sırada çatı katında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü dökümü

---------------------------

-Yanan çatıdan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)