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Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 12:13
  • Giriş: 04.02.2025 12:13
  • Güncelleme: 04.02.2025 12:13
Kaynak: AA
Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çarptığı otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Aksan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aksan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, çok pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından sanık, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Olay

Çorlu Zafer Mahallesinde 11 Ekim 2024'te, Faruk Aksan'ın (35) kullandığı otomobilin çarptığı otomobildeki Çetin Karakuş (60), eşi Çiğdem Karakuş (53), Çisem Meriç (30) ve 6 aylık Aras Meriç hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Aksan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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