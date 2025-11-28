Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak kesişimde meydana geldi. Y.D. (19) yönetimindeki 34 JR 8908 plakalı otomobil, sokak üzerinde ilerlediği sırada ara sokaktan çıkan M.B.'nin kullandığı

59 DD 051 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Y.D.'nin savurulan otomobili park halindeki 3 araca çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Y.D. ve M.B.'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)