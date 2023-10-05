Tekirdağ'da 6 katlı binada intihar girişimi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan yurttaş, ikna edilerek binadan indirildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakolu karşısındaki 6 katlı binada meydana geldi.

33 yaşındaki M.K. eşiyle olan problemleri nedeniyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.’yi ikna etmek için polis ekipleri 6 katlı binanın çatısına çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından da binanın altına hava yatağı açıldı.

Olay yerine gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy, intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki yurttaşı ikna ederek aşağı indirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.