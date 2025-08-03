Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üreten fabrikada patlama oldu.

Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri devam ediyor.