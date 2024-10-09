Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında yaşayan P.G, oğlu K.G. (4) ile kızı M.G'yi (14) evde bırakarak, dışarıda bulunan eşinin yanına gitmek üzere ikametinden ayrıldı.

Apartmandan çıktığı sırada oğlu K.G'yi yerde hareketsiz halde yatarken gördüğünü belirten anne P.G. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan K.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.