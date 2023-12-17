Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da babasını öldüren genç gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 18:42
  • Giriş: 17.12.2023 18:42
  • Güncelleme: 17.12.2023 18:42
Kaynak: AA
Tekirdağ'da babasını öldüren genç gözaltına alındı

 Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetti.

Ayaspaşa Mahallesi'nde yaşayan N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi göğsünden yaraladı.

C.B'nin olayı bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, polis ekipleri cinayet zanlısı C.B'yi gözaltına aldı.

Yaşamını yitiren N.B'nin cenazesi otopsi yapılması için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 