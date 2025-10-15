Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 15.10.2025 17:00
  • Giriş: 15.10.2025 17:00
  • Güncelleme: 15.10.2025 17:00
Kaynak: AA
Tekirdağ'da bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.İ'nin kullandığı 34 BK 9099 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

