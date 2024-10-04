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Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2024 23:56
  • Giriş: 04.10.2024 23:56
  • Güncelleme: 04.10.2024 23:56
Kaynak: AA
Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü

Murat Kayseri'nin (16) kullandığı 59 AHR 921 plakalı motosiklet, Alaybey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi.

Kayseri'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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