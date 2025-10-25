Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki Barış Deniz (38) ile Berke Keskin (29) hayatını kaybetti, sürücü Fatih Keser yaralandı
Kaynak: AA
Altınova Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin'in yaşamını yitirdiği belirledi.
Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.