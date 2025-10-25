Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki Barış Deniz (38) ile Berke Keskin (29) hayatını kaybetti, sürücü Fatih Keser yaralandı

Güncel
  • 25.10.2025 16:15
  • Giriş: 25.10.2025 16:15
  • Güncelleme: 25.10.2025 16:18
Kaynak: AA
Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Altınova Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

