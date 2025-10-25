Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Altınova Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.