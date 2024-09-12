Tekirdağ'da beyin kanaması geçiren 2 yaşındaki bebek cinsel istismara da maruz bırakılmış: 5 kişi tutuklandı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin darp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan bebeğin cinsel istismara da maruz bırakıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı erkek ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Anadalu Ajansı'nin (AA) aktardığına göre, Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Önceki gün Malkara ilçesinde, S.Y. bebek, gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınlarınca Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darp edildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI GÜRCÜN: CİNSEL İSTİSMAR KESİNLEŞTİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara da maruz bırakıldığının belirlendiğini açıklamıştı.

Gürcün, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda. Çocuğumuz iki yaşında, olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5’inden 8 Eylül’e kadar süreçte geçen üç günlük bir süre var.

Bu üç günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu.

5 YAŞINDAKİ ABLA KORUMA ALTINA ALINDI

Anne, çocuğun uğradığı cinsel istismarı anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor.

Akabinde de çocuğunu üç gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı."