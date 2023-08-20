Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 15:06
  • Giriş: 20.08.2023 15:06
  • Güncelleme: 20.08.2023 15:06
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işletmede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

E.T. ile İ.E, Alipaşa Mahallesi'ndeki işletmede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T, İ.E'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.E, yaşamını yitirdi.

Şüpheli E.T'nin Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol