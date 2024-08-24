Tekirdağ'da bir erkek, evli olduğu kadını darp ederek öldürdü

Tekirdağ'da Hasan Dim adlı erkek, evli olduğu Elif Dim'i darp ederek öldürdü. Daha sonra oğluna giderek annesini öldürdüğünü itiraf eden Hasan Dim henüz bulunamadı.

Güncel 24.08.2024 17:46 Giriş: 24.08.2024 17:46

Güncelleme: 24.08.2024 17:53 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA