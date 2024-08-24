Tekirdağ'da bir erkek, evli olduğu kadını darp ederek öldürdü
Tekirdağ'da Hasan Dim adlı erkek, evli olduğu Elif Dim'i darp ederek öldürdü. Daha sonra oğluna giderek annesini öldürdüğünü itiraf eden Hasan Dim henüz bulunamadı.
Tekirdağ'da Hasan Dim adlı erkek, evli olduğu Elif Dim’i (38) döverek katletti. 2 çocuk annesi Elif Dim'i öldüren Hasan Dim henüz yakalanamadı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, fabrikada işçi olarak çalışan Elif Dim'i kendi evlerinde darp ederek öldürdü.
OĞLUNA, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Dim daha sonra evden çıkıp, mahalledeki kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gidip, “Anneni öldürdüm, eve git bak” diyerek uzaklaştı.
Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeninin bulunca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk incelemede vücudunda darp izleri bulunan Elif Dim’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polis, olaydan sonra kaçan Hasan Dim’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.