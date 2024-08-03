Tekirdağ'da bir erkek, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde T.A. isimli erkek, tartıştığı İ.D. isimli annesini bıçakla öldürdü. T.A. ise polislerce gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

T.A. ise polislerce gözaltına alındı.