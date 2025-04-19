Tekirdağ'da bir evde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca fişeği, 20 şarjör, 25 tabanca kabzesi, 35 tabanca icra yayı, 85 gram kenevir tohumu, 1020 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve sikke ile 3 dedektör ele geçirildi.

Adreste bulunan Y.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.