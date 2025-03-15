Tekirdağ'da bir genç, babasını öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası, baba Yaşar K. aynı mahallede oturan bir yakınının evine gitti.

Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçmaya çalışan Yılmaz K. ise gözaltına alındı.