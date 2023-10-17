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Tekirdağ'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 11:01
  • Giriş: 17.10.2023 11:01
  • Güncelleme: 17.10.2023 11:02
Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta 59 AL 163 plakalı otomobilde sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem Karatepe (54) olduğu belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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