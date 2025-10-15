Tekirdağ'da bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde 5 düzensiz göçmen ve bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilin içinde ve bagajında 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araçtaki bir şüphelinin 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılarının, söz konusu otomobilin sol dikiz aynasına beyaz havlu bağlayarak araca düğün konvoyunda süsü verdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.