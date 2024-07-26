Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için son bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 90 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.