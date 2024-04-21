Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Ahievren Mahallesi'nde M.K. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pompalı tüfekle ateş ettiği S.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.