Tekirdağ'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm makilik alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

  • 09.08.2025 18:37
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kadıköy Mahallesi'ndeki piknik bölgesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce iş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm makilik alan zarar gördü.

