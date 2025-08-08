Tekirdağ'da çökme riski bulunan metruk bina yıkıldı

TEKİRDAĞ'da çökme riski bulunan metruk bina belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak’ta bulunan, uzun süredir kullanılmayan binanın bir bölümü yaklaşık iki hafta önce yanındaki 5 ailenin yaşadığı apartmana dayanarak çökme tehlikesi oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla apartman tamamen tahliye edilirken, bina mühürlenerek çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Yetkililerden alınan onay sonrası başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında bina kontrollü şekilde yıkıldı. Molozların kaldırılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDĞA,(DHA)