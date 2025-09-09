Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

E.Y'nin kullandığı 59 ACG 874 plakalı çöp kamyonu, Ayazpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gürbüz'ün öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.