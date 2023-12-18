Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların iki gün aradan sonra yeniden denize açıldığını söyledi.

Poyraz'ın etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Poyraz etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız iki günlük aranın ardından çinekop ve kalkan avcılığı ile faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü sağanak bekleniyor.