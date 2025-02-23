Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 6 gündür avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Denize açılamayan balıkçıların ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, havanın normale dönmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.