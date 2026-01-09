Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde demirleyen 14 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle seferlerine devam etti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıkması bekleniyor.
Belediye ekipleri dün şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde zarar gören park ve yürüyüş yollarında onarım çalışması yapıyor.